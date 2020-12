Vice-Prefeito Plínio Cruz participa de reunião para tratar da intensificação das ações de combate ao COVID-19 em Tabatinga

Seguindo orientação do Prefeito Saul, o vice prefeito Plínio Cruz esteve reunido com a Secretária de Saúde Ana Neta, Coordenadora da Vigilância em Saúde Fabiana Paixão, Coordenador de Atenção Básica Janderson Félix e o Coordenador da Vigilância Epidemiológica Klaus Estivens Salazar onde estiveram tratando da intensificação das ações de combate ao COVID-19, como a obrigatoriedade do uso de máscara, estabelecimentos comerciais disponibilizar álcool em gel e medidas de segurança para evitar aglomerações.

Fonte: SECOMPMT