Vigilância Sanitária realiza ações nos comércios de Tabatinga em prevenção a Covid-19

A Prefeitura Municipal de Tabatinga através da equipe da Vigilância Sanitária, está realizando ações nos comércios, com reforço das orientações de uso de máscaras, álcool em gel e limitações de pessoas dentro dos estabelecimentos para a prevenção de Covid-19 no município.

O coronavírus ainda circula na nossa cidade, e para que a prefeitura de Tabatinga não precise tomar medidas mais restritivas, recomendamos que o comércio e a população continuem com as medidas de prevenção como uso de máscara e álcool em gel, lavar as mãos frequentemente e evitar aglomerações.

Vamos nos manter vigilantes e atentos pois o vírus ainda não acabou.

Fonte/ SECOM