Ação Integrada de combate ao Covid realiza fiscalização no comércio essencial de Tabatinga

Na manhã de terça-feira, 19/01/21, a Fundação de Vigilância Sanitária juntamente com a Fiscalização Tributária, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar realizaram a execução do Plano de Ação Integrada de combate ao Covid-19, através da orientação e fiscalização do comércio essencial para que os mesmos sigam os protocolos de prevenção do coronavirus obedecendo o cumprimento do Decreto Municipal n° 037 de 14 de janeiro de 2021.

O intuito da operação é conscientizar a toda sociedade e fazer valer o decreto, quanto à política de saúde pública, num momento crítico e delicado vivenciado por todo o Estado nessa segunda onda de infecção pelo novo coronavírus.

A melhor proteção é a prevenção!

✔️ Use máscara e álcool em gel;

✔️ Lave as mãos;

✔️ Evite aglomerações.

Fonte e Foto: SECOM PMT