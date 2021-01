Amazonas começa a vacinar dia 20 deste mês, diz Pazuello

Diante do colapso do sistema de Saúde no Amazonas e dos pedidos de apoio, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu plano de vacinação inicial no dia 20 deste mês e anunciou mais cem leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Na próxima segunda-feira, 11, o ministro estará em Manaus para o lançamento do plano para enfrentamento da pandemia no Estado.

Pazuello disse que o ministério finaliza um planejamento para a vacinação. “Estamos trabalhando para semana que vem fecharmos o planejamento logístico e de execução da vacinação. Teremos três períodos, sendo o primeiro dia 20 de janeiro”, disse, em reunião com o governador Wilson Lima.

Outra ação, conforme nota do Ministério da Saúde, será convocar pessoal para atuar nas unidades de saúde de Manaus. A pasta informou ter iniciado o recrutamento de 200 médicos e 300 enfermeiros. Representantes da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) viajarão a Manaus para treinar profissionais que já estão atuando no atendimento. Também serão enviados mais 78 respiradores.

Manaus será palco de um projeto-piloto que irá testar na Atenção Primária à Saúde (APS) um novo método científico para detectar casos de Covid-19. Por um aplicativo de celular, profissionais de saúde irão utilizar um protocolo clínico – batizado de AndroCoV – para fazer um diagnóstico rápido com um sistema de pontos que obedece rigorosos critérios médicos. O estudo, feito no Brasil e nos Estados Unidos, foi aceito na publicação Cureus Journal of Medical Science.

“Diante de um fato epidemiológico como é a Covid-19, que você já tem sintomas e sinais muito bem definidos para caracterizar a doença, a adoção do protocolo é segura. Para muitas doenças em todo o mundo, a gente adota protocolo. Se o paciente preenche três critérios para a doença, ele tem a doença. A gente está apenas validando um protocolo científico, mostrando que ele é um forte indicador da doença, que ele pode ser usado para tomada de decisão”, explicou a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde da pasta, Mayra Pinheiro.

Enterros

A Prefeitura de Manaus informou que um total de 110 sepultamentos foram registrados nos cemitérios de Manaus, nesta quarta-feira, número no nível do piso da pandemia, de abril do ano passado. Desses, 92 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). Já nos cemitérios particulares, 18 enterros foram realizados. Houve o registro de apenas um óbito oriundo de outra cidade.

Entre as causas das mortes do total de sepultamentos nos cemitérios públicos da capital do Amazonas, 26 foram declaradas como Covid-19 e nos espaços privados foram registrados 10 óbitos pelo novo coronavírus.

O município informa ainda que houve o registro de 19 óbitos em domicílio e que, do total de sepultamentos nos cemitérios públicos neste dia, 18 foram atendidos pelo serviço SOS Funeral, coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

