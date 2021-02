Amazonas perto de 300 mil casos da Covid-19; Mais 1.808 novos casos foram registrados

O Amazonas deve atingir os 300 mil casos de Covid-19. Nesta quarta-feira (17), segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), foram registrados 1.808 novos casos de Covid-19, totalizando 299.495 casos da doença no Estado.

Segundo o boletim, foram confirmados 81 óbitos por Covid-19, sendo 34 ocorridos na terça-feira (16) e 47 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 10.181 o total de mortes.

Ainda nesta quarta, a Prefeitura de Manaus informou que um total de 94 sepultamentos foi registrado nos cemitérios da capital do Amazonas. Desses, 57 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). Não houve opção pelo serviço de cremação. Três óbitos oriundos de outras cidades foram registrados. Já nos cemitérios particulares, 37 enterros foram realizados.

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 1.469 pacientes internados, sendo 847 em leitos (191 na rede privada e 656 na rede pública), 569 em UTI (231 na rede privada e 338 na rede pública) e 53 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 418 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 323 estão em leitos clínicos (63 na rede privada e 260 na rede pública), 67 estão em UTI (45 na rede privada e 22 na rede pública) e 28 em sala vermelha.

O boletim diário é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.

A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 375.435 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 354.811.

Nesta edição três municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Itamarati, Nova Olinda do Norte e Uarini.

Fonte: D24am