Amazonas recebe mais 44,6 mil doses da vacina CoronaVac

O Governo do Amazonas recebeu, nesta segunda-feira (25/01), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, um lote contendo 44,6 mil doses da vacina CoronaVac, enviado pelo Ministério da Saúde (MS) ao Estado. Com o novo carregamento, chega a 326.920 doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan já entregues ao Amazonas.

As vacinas foram transportadas em uma aeronave da empresa aérea Latam, que pousou em Manaus por volta das 14h40. O carregamento foi recebido pelo secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, que destacou que, com o quantitativo recebido, 22.300 profissionais de saúde receberão as duas doses.

“O primeiro lote que recebemos da CoronaVac alcança 34% dos trabalhadores da saúde e, agora, com esse quantitativo, vamos ampliar ainda mais a vacinação daqueles que estão na linha de frente no combate à Covid-19”, destacou o secretário.

As doses enviadas na primeira remessa da CoronaVac estão destinadas a 32.813 trabalhadores da saúde.

A carga com os quatro volumes da vacina seguiu em um comboio, escoltado pela Polícia Federal, para a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). As vacinas serão conferidas e armazenadas na Fundação, sob temperatura adequada de 2 a 8 graus.

Distribuição

As doses serão destinadas, prioritariamente, aos profissionais que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 nas unidades de saúde.

A distribuição segue o Plano Nacional de Imunização (PNI), cabendo ao Ministério da Saúde entregar os imunizantes aos Estados, que entregam aos municípios conforme os critérios estabelecidos no PNI. As prefeituras são responsáveis pela vacinação.

AstraZeneca

No último sábado (23/01), o Estado também recebeu 132.500 doses da vacina contra a Covid-19 do laboratório AstraZeneca, que atenderão um total de 30.820 trabalhadores da saúde, que se encontram entre os grupos mais expostos ao vírus; 74.743 idosos acima de 75 anos; e 20.308 idosos entre 70 e 74 anos, o que corresponde a 37% dessa população.

Além disso, há um total de 6.294 doses referentes à reserva técnica de vacinas, que são aquelas enviadas por segurança, levando em conta a possibilidade de perdas e danos ao imunizante por mau acondicionamento, quebra do vidro da embalagem etc.

