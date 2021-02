Antecipação do FGTS libera empréstimo a partir de R$ 2.000; Saiba como

Uma nova modalidade de crédito voltado para pessoas físicas é oferecida pela Caixa Econômica Federal em 2021. Trata-se da antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O empréstimo funciona como uma espécie de “adiantamento” do valor disponibilizado para saque no mês de nascimento.

Pela modalidade, o beneficiário consegue antecipar até 3 anos (ou próximos 3 saques-aniversários). O valor mínimo da contratação é de R$ 2 mil. Podem solicitar pessoas acima de 18 anos ou emancipadas, que tenham conta corrente ou poupança na Caixa, além de beneficiários que estejam em situação regular junto à Receita Federal.

As vantagens oferecidas pelo serviço são: facilidade na contratação e liberação do crédito, economia (visto que a taxa de juros cobrada é de apenas 0,99% ao mês), praticidade no pagamento, além de conveniência na contratação, pois neste caso não há prestações mensais.

Interessados em contratar o empréstimo FGTS Caixa 2021 devem, primeiramente, fazer a adesão ao saque-aniversário via Internet Banking Caixa, app Caixa ou app FGTS. E seguida, basta acessar os mesmos canais de atendimento para solicitar o crédito. Lembrando que é necessário o consumidor cadastrar uma assinatura eletrônica, que será usada para firmar o acordo.

