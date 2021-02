Anvisa concede registro definitivo à vacina da Pfizer contra Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu, na manhã desta terça-feira (23) o registro definitivo à vacina da Pfizer, que tem eficácia de 95% contra o coronavírus. A agência informou que analisou o imunizante por 17 dias e garantiu que o composto “do Laboratório Pfizer/Biontech teve sua segurança, qualidade e eficácia, aferidas e atestadas”.

A vacina da Pfizer é a primeira a receber o registro definitivo no Brasil, que é uma autorização permanente para ser usada em território nacional. A CoronaVac e o imunizante de Oxford tiveram o uso emergencial concedido pela agência, mas ainda possuem caráter experimental no País.

A aprovação do registro ocorre após 9 meses de negociações entre a Pfizer e o Ministério da Saúde para a compra da vacina. O Brasil é o 71º país a aceitar o uso do imunizante da Pfizer, segundo o Our World in Data, site de monitoramento da vacinação pelo mundo coordenado por cientistas da Universidade de Oxford. Vale lembrar que não há doses da Pfizer no Brasil.

Quando um imunizante tem apenas o uso emergencial permitido, é necessário fazer um acompanhamento constante dos vacinados, além de ser proibida a venda para o setor privado.

A primeira pessoa vacinada no mundo contra a Covid-19 recebeu uma dose do imunizante da Pfizer. Uma senhora de 90 anos chamada Margaret Keenan recebeu a aplicação na localidade de Coventry, região central da Inglaterra, em 8 de dezembro de 2020.

Leia a nota oficial da Anvisa:

“Informe à população brasileira

Como Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informo com grande satisfação que, após um período de análise de dezessete dias, a Gerência Geral de Medicamentos, da Segunda Diretoria, concedeu o primeiro registro de vacina contra a Covid 19, para uso amplo, nas Américas.

O imunizante do Laboratório Pfizer/Biontech teve sua segurança, qualidade e eficácia, aferidas e atestadas pela equipe técnica de servidores da Anvisa que prossegue no seu trabalho de proteger a saúde do cidadão brasileiro.

Esperamos que outras vacinas estejam em breve, sendo avaliadas e aprovadas.

Esse é o nosso compromisso.”

Fonte: D24am