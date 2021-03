Benjamin Constant é o primeiro município do Amazonas a vacinar profissionais da área da segurança

O município de Benjamin Constant, a 1.119 quilômetros de Manaus, é o primeiro do Amazonas a imunizar profissionais da segurança pública, que atuam na linha de frente do combate ao Coronavírus. O município já se encontra na segunda fase de imunização contra a Covid-19.

De acordo com o Vacinômetro da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), com dados atualizados neste domingo (28), a primeira dose da vacina já atingiu 71,2% dos grupos prioritários. Com a ampliação da vacinação, a Secretaria de Saúde pretende imunizar cerca de 130 profissionais da área de segurança e salvamento.

A decisão partiu após avaliação do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19. “Decidimos incluir esses profissionais porque também são importantes para o enfrentamento à pandemia. Esperamos que os estados e o Brasil também avancem na vacinação desse grupo, porque trabalham diariamente se expondo, esperamos que a realidade de Benjamin se torne realidade em todo o Brasil para esses profissionais”, disse o prefeito David Bemerguy.

A Coordenadora municipal do Plano Nacional de Imunização (PNI), Sandy Helena Silva Graça, explicou que as doses aplicadas não interferem na meta de vacinação do município, já que Benjamin Constant possui lotes suficientes de vacinas para todos os grupos de risco. “Como já estamos na segunda fase de imunização e o público a partir de 60 anos já recebeu as doses, decidimos estender a vacinação também para o público de segurança e salvamento do município, que nesse momento realiza um trabalho essencial de fiscalização e orientação, com risco de exposição direta ao vírus”, explicou a Coordenadora.