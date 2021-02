Blitz de controle acontecem em Tabatinga

O Instituto Municipal de Trânsito de Tabatinga – IMTT e Guarda Civil Municipal continuam realizando barreiras de controle na fronteira entre Brasil e Colômbia através do plano de ação de enfrentamento ao Covid-19: Operação Todos pela Vida.

O Novo Decreto proíbe à circulação de pessoas e o tráfego de veículos automotores pelas vias públicas do Município de Tabatinga durante as 24 horas do dia​, salvo para realização de compras para manutenção familiar e atividades essenciais bem como veículos com pessoas que comprovem por meio de declaração emitida por empresa que estão se deslocando em função da execução de seus serviços.

Fonte: Secom PMT