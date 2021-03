Câmara de Tabatinga realiza solenidade em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Com a temática: Diversidade feminina, aconteceu nesta segunda-feira (08), uma solenidade em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no Plenário da Câmara Municipal. O evento que obedeceu os protocolos de segurança contra o novo coronavírus, contou com a presença do público em geral, principalmente o feminino de vários segmentos onde foram prestadas homenagens para as mulheres que são destaque no município, seja no campo profissional ou através da sua história de vida.



















O presidente da Câmara, vereador Paulo Bardales comunica que a programação será estendida até a segunda quinzena do mês em curso, com palestras voltadas para o público feminino, cujo objetivo principal é conscientizar a sociedade do necessário respeito que a população feminina tem direito e aproximar a Casa Legislativa da comunidade tabatinguense.

CRONOGRAMA DE PALESTRAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER :

DATA PALESTRANTE TEMA HORÁRIO DURAÇÃO 17/03 ANTONIA MARINES GOES IFAM DESAFIO DA MULHER NA EDUCAÇÃO 15:00 horas 01 hora 19/03 THATIANA DAVID BORGES Defensora Pública VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 15:00 horas 01 hora 22/03 JOSIANE OTAVIANO GUILHERME Antropóloga DIREITOS DA MULHER INDÍGENA 15:00 horas 01 hora 24/03 ANA NETA DO NASCIMENTO Secretária de Saúde SAÚDE DA MULHER 15:00 horas 01 hora 25/03 PASTORA JOSY MULHER E RELIGIOSIDADE 15:00 horas 01 hora

Fonte: Assessoria de Comunicação da CMT