Câmara de Tabatinga realizará palestras alusivas ao mês da mulher

O Presidente da Câmara Municipal de Tabatinga, vereador Paulo Bardales, tem a honra de convidar as mulheres interessadas em participar das palestras alusivas ao mês da Mulher, a serem realizadas na segunda quinzena do mês de março, no Plenário da Câmara Municipal. O evento segue as normas de segurança de acordo com o Decreto Municipal N° 092/2021.



As mulheres interessadas em participar das palestras, deverão fazer sua inscrição na recepção da Câmara Municipal, onde disponibilizaremos de 10 vagas.



17/03 às 15:00h – Desafio da Mulher na Educação.

19/03 às 15:00h – Violência Doméstica.

22/03 às 15:00h – Direitos da Mulher Indígena.

24/03 às 15:00h – Saúde da Mulher.

25/03 às 15:00h – A Mulher na Prática Religiosa.

Fonte: Assessoria de Comunicação da CMT