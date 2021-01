Chegou Bliss Beauty Center – um novo conceito em tratamento Estético e de Spa

A fronteira agora conta com o melhor do tratamento com excelentes profissionais.

A Bliss Beauty Center localizada em Letícia-Co, oferece tratamento facial e corporal através de equipamentos e técnicas inovadores existentes no mercado. Profissionais qualificados brindando assessoramento para quem busca melhorar a imagem.

Tratamentos faciais:

– Limpeza – Limpeza com plasma – Ácido hialurônico – Plasma facial- Tratamento Hifu- Rinomodelação- Botox Allergan.

Tratamentos corporais:

– Liposonix – Liposonix com enzima – Escleroterapia – Marcação abdominal- Soroterapia – Hidrolipoclasia – Pós operatório – Tratamento anticelulites com mesoterapia – Sessão redutor de estrias com plasma – sessão redutor de estrias com micro e laser diodo – Tratamento de laser diodo – Depilação definitiva.

Endereço:

📍Calle 9 No. 6-14 Bairro: Centro

Marque a sua consulta de avaliação:

📱 WhatsApp: +57 315 ​​896 7528

Siga no Facebook: Bliss Beauty Center

Leticia | Amazonas