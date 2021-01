Começa transferência de pacientes com Covid de Manaus a 8 capitais

Cerca de 150 pacientes com Covid-19 de Manaus (AM) começaram a ser transferidos para oito capitais brasileiras nesta sexta-feira (15). A operação é coordenada pelo Ministério da Saúde e pelos governos estaduais e do Distrito Federal, o objetivo é aliviar a rede hospitalar -pública e privada – da capital do Amazonas.

Duas aeronaves C-99 da FAB (Força Aérea Brasileira) já iniciaram o transporte dos doentes. Hoje de manhã, o primeiro avião embarcou para Teresina (PI), onde chegar por volta de 11h30. Neste voo, estão 9 doentes e 5 profissionais de saúde. Há outra aeronave da FAB em solo em Manaus, à espera dos pacientes para serem transferidos.

Os doentes serão levados, de avião, para São Luís (MA), que disponibilizou 40 leitos; Teresina (PI), com 30; João Pessoa (PB), com 15; Natal (RN), com 10; Goiânia (GO), com 20; Fortaleza (CE), com 4 leitos; Recife (PE), com 10; e Distrito Federal, com 20 vagas.

O Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, afirmou que “vários governadores já se colocaram à disposição para recepcionar pacientes com covid-19 em seus Estados e prontamente reservaram suas estruturas hospitalares para dar o apoio necessário para atender aos pacientes do Amazonas”.

A escolha dos pacientes que serão transferidos será feita pelas equipes médicas da capital do Amazonas, e o transporte será feito em dois aviões da FAB (Força Aérea Brasileira), que levam até 25 pacientes deitados em macas.

Eventualmente, segundo o ministério, os doentes poderão ser levados em aviões de carreira ou fretados. Se isso for necessário, o deslocamento será feito com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Quando os pacientes chegarem nos oito Estados, o transporte será feito por ambulâncias sob coordenação dos governos locais.

Colapso no Amazonas

A falta de oxigênio se tornou o principal gargalo do sistema de saúde do Estado. Para amenizar a falta do produto, dois aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) chegaram hoje a Manaus com cilindros.

Ainda segundo o ministério, foram entregues 125 mil máscaras N95, 247,8 mil máscaras cirúrgicas e 200 mil luvas aos profissionais de saúde do Amazonas.

A pasta disse que enviou ao Estado também 180 monitores, 373 bombas de infusão, 6.900 equipos, 78 ventiladores pulmonares (40 exclusivos para o interior do estado), 250 mil cápsulas de oseltamivir e 700 cilindros de oxigênio.

Fonte: D24am