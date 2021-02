Consulado da Colômbia e HGuT doam cilindros de oxigênio ao hospital São Rafael de Letícia-Co

Hospital São Rafael de Letícia-Co, recebeu uma importante doação de cilindros de oxigênio do Hospital de Guarnição de Tabatinga HGuT em conjunto com o Consulado da Colômbia.

De acordo com o Cônsul da Colômbia Dr. Juan Carlos Carrillo, no dia 10 de fevereiro/21 o hospital São Rafael recebeu uma doação de 10 cilindros de oxigênio que surgiu da ação conjunta do HGut e Consulado que será de grande importância para o hospital, já que o número de casos de Covid-19 vem amentando no departamento do Amazonas colombiano.

Fonte: Assessoria de Comunicação Consulado da Colômbia.