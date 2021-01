Covid-19: AM registra mais 1.474 novos casos e 69 óbitos nas últimas 24h

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição de nº 285, traz o diagnóstico de 1.474 novos casos de Covid-19, totalizando 219.544 casos da doença no estado. Foram confirmados 69 óbitos por Covid-19, sendo 41 ocorridos na terça-feira (12) e 28 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.879 o total de mortes. Total de pessoas recuperadas chega a 185.989.

Ao todo cinco municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Canutama, Itamarati, Novo Aripuanã, São Gabriel da Cachoeira e Tapauá.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta terça-feira (12), foram registrados 85 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 27.676 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 12,61% dos casos confirmados ativos.

Rede de Assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 1.564 pacientes internados, sendo 1031 em leitos (449 na rede privada e 582 na rede pública), 501 em UTI (208 na rede privada e 293 na rede pública) e 32 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 540 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 422 estão em leitos clínicos (148 na rede privada e 274 na rede pública), 87 estão em UTI (63 na rede privada e 24 na rede pública) e 31 em sala vermelha.

Municípios

Dos 219.544 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (13), 91.461 são de Manaus (41,66%) e 128.083 do interior do estado (58,34%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (8.432); Parintins (7.593); Tefé (5.667); São Gabriel da Cachoeira (5.183); Humaitá (5.109); Carauari (4.950); Manacapuru (4.831); Presidente Figueiredo (4.257); Lábrea (4.144); Iranduba (3.787); Barcelos (3.297); Itacoatiara (3.188); Ipixuna (2.891); Eirunepé (2.845); Maués (2.514); Rio Preto da Eva (2.469); Santa Isabel do Rio Negro (2.419); Careiro (2.399); Tabatinga (2.257); São Paulo de Olivença (2.230); Boca do Acre (2.098); Benjamin Constant (1.904); Manicoré (1.877); Nova Olinda do Norte (1.813); Itapiranga (1.807); Autazes (1.729); Atalaia do Norte (1.691); Pauini (1689); Alvarães (1.650); Urucurituba (1.592); Barreirinha (1.560); Santo Antônio do Içá (1.372); Anori (1.368); Anamã (1.337); Tapauá (1.333); Maraã (1.321); Beruri (1.235); Fonte Boa (1.228); Novo Airão (1.223); Amaturá (1.212); Uarini (1.133); Envira (1.098); Borba (1.065); Guajará (1.020); Nhamundá (1.012); Urucará (1.011); Novo Aripuanã (914); Silves (863); Manaquiri (829); São Sebastião do Uatumã (829); Canutama (807); Tonantins (778); Jutaí (674); Japurá (656); Boa Vista do Ramos (632); Apuí (614); Itamarati (608); Juruá (608); Careiro da Várzea (552); Caapiranga (442) e Codajás (437).

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 3.856 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 2.023.

A lista inclui Manacapuru (185); Parintins (168); Coari (142); Tefé (112); Itacoatiara (104); Tabatinga (89); Humaitá (85); São Gabriel da Cachoeira (61); Iranduba (60); Maués (52); Lábrea (47); Benjamin Constant (46); Presidente Figueiredo (46); Autazes (43); Manicoré (36); Barcelos (32); São Paulo de Olivença (32); Borba (31); Nova Olinda do Norte (31); Santo Antônio do Içá (31); Alvarães (29); Manaquiri (28); Rio Preto da Eva (28); Barreirinha (27); Careiro (27); Carauari (23); Fonte Boa (22); Santa Isabel do Rio Negro (22); Tonantins (22); Anori (21); Nhamundá (19); Boca do Acre (18); Itapiranga (18); Jutaí (18); Novo Airão (18); Guajará (17); Novo Aripuanã (17); Urucará (17); Urucurituba (15); Beruri (14); Uarini (14); Ipixuna (13); Eirunepé (12); Codajás (11); Amaturá (10); Pauini (10); Tapauá (10); Apuí (9); Boa Vista do Ramos (9); Caapiranga (9); Silves (9); Juruá (8); São Sebastião do Uatumã (8); Itamarati (7); Maraã (7); Canutama (6); Careiro da Várzea (6); Atalaia do Norte (5); Japurá (4); Envira (2) e Anamã (1).

Alerta à população

Usar máscaras faciais, manter a distância entre as pessoas e lavar as mãos com água e sabão ou utilizando álcool em gel são recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do vírus da Covid-19, que continua presente no estado.

Fonte: D24am