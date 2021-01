Covid-19: Mais de 40 motos são apreendidas por descumprimento do decreto em Benjamim Constant

Em fiscalização ao cumprimento do decreto governamental, 45 motocicletas e um carro foram apreendidos por na noite desta terça-feira (26), no município de Benjamin Constant, distante a 1.121 quilômetros a oeste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar do município, na ação foram feitas abordagens, verificações de denúncias de aglomerações, orientações aos comerciantes, feirantes e outros setores.

As 45 motos e o carro retido, foram encaminhados para o Ginásio Arnoldo Pires, onde ficarão até o término dos referidos decretos.

A Polícia Militar no município, juntamente com a Guarda Civil Municipal e outros Órgãos Municipais realizam fiscalizações do cumprimento aos novos decretos vigentes, principalmente quanto à restrição provisória de circulação de pessoas em espaços e vias públicas durante as 24h.

