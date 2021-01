Covid-19: Ministério da Saúde convoca profissionais da área em processo seletivo no AM

O Ministério da Saúde está convocando médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e farmacêuticos para atuarem no combate ao novo coronavírus (Covid-19) nas unidades da rede estadual do Amazonas. A contratação temporária será realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), em caráter excepcional de 90 dias.

A contratação está aberta para profissionais de outros estados, mas a prioridade é para os que já estão no Amazonas. Os interessados nas vagas devem acessar o link aqui. O candidato à vaga não pode ter mais de 59 anos e nem ser portador de doença crônica descompensada, que possa ser classificado como grupo de risco da Covid-19, além de ser obrigatória a formação e habilitação na área pretendida e registro profissional ativo.

Requisitos a contratação

Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e farmacêuticos:

– Não ter mais de 59 anos;

– Não ser portador de doença crônica descompensada, que possa ser classificada como “grupo de risco da Covid-19”.

Enfermeiros e fisioterapeutas:

– Possuir formação/habilitação/experiência na área de terapia intensiva e clínica médica.

Médicos:

– Possuir experiência em terapia intensiva e formação em uma das seguintes áreas: terapia intensiva, medicina de urgência e emergência, anestesiologia, clínica médica, cirurgia geral, cardiologia, pneumologia, nefrologia, neurologia, reumatologia, gastroenterologia, geriatria, infectologia e oncologia;

Possuir especialização ou residência ou título de especialista emitido pela Associação Médica Brasileira nas áreas de Terapia Intensiva ou Medicina de Urgência e Emergência;

– Possuir experiência em clínica médica e formação em uma das seguintes áreas: clínica médica, cardiologia, pneumologia, nefrologia, neurologia, reumatologia, gastroenterologia, geriatria, infectologia e oncologia.

Benefícios oferecidos aos profissionais:

– Caso necessário, a diária para hospedagem será disponibilizada pela Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas aos profissionais que vierem de fora do Estado;

– Vale Alimentação: R$ 500 por mês;

– O deslocamento será disponibilizado pela SES-AM aos profissionais que vierem de fora do estado;

– Vínculo de trabalho: temporário;

– Remuneração, conforme abaixo, que inclui a profissão, remuneração por plantão, número de plantões e vencimento total.

Médico(a) para atuação em terapia intensiva:

– R$ 1.583,05;

– R$ 15.830,50 (dez plantões).

Médico(a) para atuação em clínica médica:

– R$ 1.203;

– R$ 12.030 (dez plantões).

Enfermeiro(a) para atuação em terapia intensiva:

– R$ 470;

– R$ 4.700 (dez plantões).

Fisioterapeuta para atuação em terapia intensiva:

– R$ 470;

– R$ 4.700 (dez plantões).

Farmacêutico(a):

– R$ 470;

– R$ 4.700 (dez plantões).

A resposta sobre a disponibilidade do profissional deverá ser informada por meio link aqui.

Fonte: D24am