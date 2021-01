Covid-19: vacinação no País não exigirá cartão do SUS

A vacinação contra a Covid-19 no Brasil, prevista para começar nesta quarta-feira (20), não vai precisar apresentação do cartão do SUS para ser realizada. Segundo informou o Ministério da Saúde nesta semana, para se vacinar, basta apresentar um documento de identificação.

De acordo com o Ministério da Saúde, se o paciente não estiver cadastrado nas bases de dados do ministério, ele pode informar ao profissional do posto de vacinação, no momento do atendimento, o número de seu CPF ou do CNS (Cartão Nacional de Saúde).

Vale lembrar que duas vacinas ainda aguardam liberação para uso emergencial, temporário e experimental: a CoronaVac, desenvolvida pela chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e a vacina da AstraZeneca/Oxford, testada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Fonte: D24am.