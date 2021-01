Decreto é debatido entre empresários e Prefeitura de Tabatinga

Aconteceu uma reunião nesta terça-feira, 05/01/21, no ginásio do GM3 com o vice prefeito Plínio Cruz, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar e demais órgão de fiscalização, com os empresários da cidade para esclarecimentos sobre o decreto que saiu com novas restrições que estão em vigor decido a segunda onda do Covid-19 que já chegou no Estado do Amazonas.

De acordo com o novo decreto, todos os estabelecimentos não essenciais ficarão fechados até dia 18/01. Os essências deverão manter ordem para que não ocorra aglomerações, além de ter álcool em gel na entrada.

Todo cidadão só deverá trafegar nas vias públicas com máscara, caso contrário pode ser detido através da fiscalização da polícia militar.

12 novos casos foram confirmados nas últimas 24h, mostrando que o vírus está circulando por nossa cidade. Evite aglomerações, lave as mãos, se for sair de casa use máscara e álcool em gel. A luta é nossa.

Fonte e Fotos: SECOM