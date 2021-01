Enem 2020: organização divulga nesta terça-feira locais de provas

Os estudantes que pretendem fazer as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) devem acessar a Página do Participante para conferir o cartão de confirmação, que estará disponível a partir desta terça-feira (5).

Neste documento, os participantes poderão conferir o local da realização das provas, dia e horário do exame. Informações para atendimento especializado, como nome social, estão presentes no cartão para quem fez a solicitação e foi aprovada.

Apesar de não ser obrigatório, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) recomenda que o participante leve o documento nos dias de aplicação do exame.

Foram confirmadas 5.783.357 inscrições para o exame. As provas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital).

Calendário Enem 2021

Cartão de confirmação – 5 de janeiro, disponível na página do participante

Provas impressas – 17 e 24 de janeiro, para 5,7 milhões inscritos

Prova digital – 31 de janeiro e 7 de fevereiro, para 96 mil inscritos

Reaplicação da prova – 24 e 25 de fevereiro (para pessoas afetadas por problemas de estrutura ou Covid-19)

Resultados – a partir de 29 de março

Fonte: D24am