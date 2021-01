Equipe do Butantan se emociona ao receber resultado da eficácia da CoronaVac

O Instituto Butantan publicou em sua conta oficial nas redes sociais, nesta quinta-feira (07), o vídeo emocionante do momento em que os diretores recebem o resultado da eficácia da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotec.

Lembrando que na manhã desta quinta-feira (07), o governo do Estado de São Paulo divulgou os dados de que a vacina registrou 78% de eficácia nos testes clínicos feitos no Brasil. E ela também garantiu 100% em pacientes de casos moderados, graves e de internação hospitalar.

O cientista Ricardo Palácios, diretor de ensaios clínicos do Butantan, informou os dados aos outros diretores na madruga desta quarta-feira (06). “Agora eu tenho um resumo dos dados. Depois, eles entregam os dados completos. Então, para casos leves que precisam de algum tipo de ajuda – seja porque precisam de ajuda médica ou medicação –, a eficácia foi 77,96%, com intervalo de confiança inferior de 49,15 e superior de 90,44. Para casos de internação hospitalar, 100% eficaz”, diz Palacios no vídeo.

Emocionados e entre gritos de alegria, a equipe do Butantan comemorou o resultado dos estudos. “Temos uma vacina. Valeu todo o esforço”, dizem os diretores.

“Nós vamos em frente, temos muito trabalho para fazer. Agora, mais do que nunca, nós temos que fazer essa vacina chegar ao braço dos brasileiros”, disse um dos diretores emocionado.

Fonte: D24am