Faça a sua Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021

Se você está obrigado à entrega da declaração não deixe para a última hora! A ALC CONTABILIDADE oferece serviço especializado para auxiliá-lo no preenchimento correto das informações.

Faca com um profissional contábil e garanta a sua tranquilidade!

ALC CONTABILIDADE

Avenida da Amizade, n 513 – Brilhante. Tabatinga-Am

Contato: +55 97 99155-9765 / 97 99171-5241

No período de 01/03/2021 a 30/04/2021, deverá ser entregue a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021. Tire as suas dúvidas sobre a declaração:

QUEM DEVE DECLARAR?

Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2021, a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2020: (Basta estar em uma situação, não em todas)

Recebeu mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano (salário, aposentadoria ou aluguéis, por exemplo); ou ganhou mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano (como indenização trabalhista ou rendimento de poupança);





Teve ganho com a venda de bens (casa, por exemplo); ou comprou ou vendeu ações na Bolsa;





Recebeu mais de R$ 142.798,50 em atividade rural (agricultura, por exemplo) ou tem prejuízo rural a ser compensado no ano-calendário de 2020 ou nos próximos anos;





Era dono de bens de mais de R$ 300 mil; ou passou a morar no Brasil em qualquer mês de 2020 e ficou aqui até 31 de dezembro;





Vendeu um imóvel e comprou outro num prazo de 180 dias, usando a isenção de IR no momento da venda.

Recebeu rendimentos acima de R$ 22.847,76 somando ao auxílio emergencial, precisa declarar o IRPF e devolver a quantia recebida de ajuda do Governo Federal.





DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Informações gerais: Nome, CPF, endereço atualizado, grau de parentesco dos dependentes e data de nascimento; atividade profissional exercida atualmente; dados da conta bancária para restituição ou débitos das cotas de imposto apurado, caso haja.

Nome, CPF, endereço atualizado, grau de parentesco dos dependentes e data de nascimento; atividade profissional exercida atualmente; dados da conta bancária para restituição ou débitos das cotas de imposto apurado, caso haja. Rendas: Informes de rendimentos de salários, pró labore, distribuição de lucros, aposentadoria, pensão etc.; informes de rendimentos de instituições financeiras inclusive corretora de valores; informes de rendimentos de aluguéis de bens móveis e imóveis recebidos de jurídicas; informações e documentos de outras rendas percebidas no exercício, tais como rendimento de pensão alimentícia, doações, heranças recebida no ano, dentre outras; resumo mensal do livro caixa com memória de cálculo do carnê-leão; DARFs de carnê-leão.

Informes de rendimentos de salários, pró labore, distribuição de lucros, aposentadoria, pensão etc.; informes de rendimentos de instituições financeiras inclusive corretora de valores; informes de rendimentos de aluguéis de bens móveis e imóveis recebidos de jurídicas; informações e documentos de outras rendas percebidas no exercício, tais como rendimento de pensão alimentícia, doações, heranças recebida no ano, dentre outras; resumo mensal do livro caixa com memória de cálculo do carnê-leão; DARFs de carnê-leão. Bens e direitos: documentos que comprovem a compra e venda de bens e direitos;

documentos que comprovem a compra e venda de bens e direitos; Dívidas e ônus: informações e documentos de dívida e ônus contraídos e/ou pagos no período.

informações e documentos de dívida e ônus contraídos e/ou pagos no período. Pagamentos e doações efetuados: recibos de pagamentos ou informe de rendimento de plano ou seguro saúde (com CNPJ da empresa emissora e indicação do paciente); despesas médicas em geral (com CNPJ da empresa emissora ou CPF do profissional e indicação do paciente); comprovantes de despesas com educação (com CNPJ da empresa emissora e indicação do aluno); comprovante de pagamento de Previdência Social e previdência privada (com CNPJ da empresa emissora); recibos de doações efetuadas; GPS e cópia da carteira profissional de empregado doméstico; comprovantes oficiais de pagamento a candidato político ou partido político.

