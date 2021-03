FisioStudio fala sobre os benefícios do Pilates na recuperação do Covid-19

O Pilates, através da sua filosofia e dos exercícios respiratórios, conseguem potencializar a capacidade de oxigenação, aumentando assim a capacidade respiratória, levando a uma mecânica mais precisa e a educação dos músculos respiratórios.

Os exercícios do Pilates ajudam a melhorar a mobilidade da caixa torácica, diminuem a tensão dos músculos cervicais e dos músculos respiratórios acessórios, aumentando assim a capacidade de oxigenação de todo o corpo.

Os principais objetivos do protocolo de educação e treinamento respiratório no Pilates é minimizar a dispnéia e diminuir quadros de ansiedades provocados pelo medo da falta de ar.

As respostas neurofisiológicas do Pilates são incríveis, assim como as de qualquer outro exercício físico executado em nível moderado e com continuidade.

Alguns estudos relatam que pacientes com estilo de vida saudável, com prática de exercício físico regular, possuem em torno de 51% menos chances de internação durante infecção do Covid-19. Outros estudos mostram que existe uma queda vertiginosa na capacidade física após infecção, e que essa melhora pode variar de 1 a 2 anos, por isso concluem que o exercício físico é fundamental na manutenção da saúde em pacientes pós Covid-19.

Muitos pacientes veem nos procurando com sintomas pós Covid-19, e através de uma estratégia bem executada com o Pilates, estamos conseguindo resultados extremamente satisfatórios.

