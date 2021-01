Governador do AM anuncia auxílio emergencial de R$ 200, com pagamento no início de fevereiro

O governador do Amazonas Wilson Lima (PSC) anunciou, na manha desta quinta feira (28), o auxilio emergencial no valor de 200 reais, para famílias em vulnerabilidade, com pagamento no inicio de fevereiro. 100 mil famílias serão atendidas com o benefício. O anúncio foi feito em live do governo do Estado, na manhã de hoje (28).

O valor total do auxilio estadual é de R$ 600,00, que será pago em três parcelas.

Segundo o governador, as famílias receberão o cartão auxílo nas residências.

O cartão será destinado, exclusivamente, a compra de alimentos, higiene pessoal e limpeza.

Não será necessário as famílias irem a bancos ou loterias. Será uma espécie de vale compra.

Wilson disse que o pagamento começa no início de fevereiro, no final do mês de fevereiro e em março.

O governador afirmou ainda que os cartões vão começar a ser entregues iniciando por Manaus na segunda-feira, dia 1º de fevereiro.

Fonte: deamazonia.com.br