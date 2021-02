Governador do Amazonas deve anunciar hoje (19) reabertura do comércio

O governador Wilson Lima deve anunciar nesta sexta-feira (19/2), uma flexibilização no funcionamento do comércio não essencial no Amazonas.

Ontem (18) o deputado doutor Gomes, da bancada de Wilson na Assembleia Legislativa do Amazonas, disse que o governo deveria publicar hoje (19) um novo decreto com as mudanças.

A expectativa é que reabram o comércio tanto de loja de ruas, quanto shoppings.

Bares e restaurantes também devem voltar a funcionar, com algumas medidas restritivas de combate à covid-19.

O Estado chegou a decretar toque recolher de 24 horas para atividades não consideradas essenciais, até o final de janeiro. A medida valeu por 10 dias. No entanto, o governo substituiu por um toque de recolher de 19h às 6h, com proibição de funcionamento do comércio não essencial.

Fonte: deamazonia.com.br