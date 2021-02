Governo do AM demora remover doentes em Tabatinga, Tefé, Parintins e Itacoatiara e óbitos aumentam no interior

Mesmo amparados com ordem judicial, pacientes de Tabatinga, Parintins, Tefé e Itacoatiara, em estado grave de covid-19 (no interior do Amazonas), não conseguem ser transferidos para Manaus ou outros estados para continuar o tratamento de saúde.

A Justiça já concedeu liminar ordenando que o governo do Amazonas faça a transferência urgente desses doentes, mas as decisões não são acatadas. No Estado, dos 61 municípios, somente Manaus possui leitos de UTI.

A crise sanitária que chega ao interior foi destaque, nesta quarta-feira (3/2), no Jornal da Globo e principais site do país. ASSISTA AQUI Globoplay

Em Parintins, o Ministério Público do Amazonas obteve, nesta quarta (3), liminar judicial para o governo transferir dez doentes, até para outros Estados. É a segunda determinação judicial. A espera dos pacientes já dura 18 dias.

Nesta quarta, a pedido do MP, a Justiça deu 48h para que o Estado transfira de Tabatinga 12 pacientes para Manaus.

A Defensoria Pública divulgou, após levantamento realizado pelo órgão, que 14 pessoas morreram, somente no mês de janeiro, na Região do Solimões, na fila de espera aguardando transferência para Manaus. A região do alto Solimões, onde Tabatinga é polo, abrange sete cidades.

No dia 29 de janeiro, a Defensoria informou que em Itacoatiara, dos dez pacientes que aguardavam a remoção, cinco vieram a óbito.

No mês passado, o Ministério Público do Amazonas informou a Justiça que a (Secretaria de Saúde do Amazonas), orientou o prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim, a abrir novas covas no cemitério da cidade, e que o Estado ajudaria com câmeras frigorificas. O prefeito que pedia socorro ao Estado é do partido do governador o PSC.

INTERIOR SUPERA A CAPITAL EM CASOS DE COVID

Os casos de covid-19 por transmissão no interior já é maior que na capital do Amazonas. Boletim de ontem (3/1), da Fundação de Vigilância em Saúde, informava que o interior do Estado tem 150.192 casos confirmados de covid-19, o que corresponde a 54%,84. Já Manaus a contaminação é de 123.670, o que representa 45,16%.

Fonte: deamazonia.com.br