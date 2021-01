Juíza Federal cita Benjamin Constant como exemplo em campanha de vacinação

Em rede social, Jaiza Fraxe pontuou exemplos com êxito no interior do Amazonas e destacou que vacinação não está suspensa

O município de Benjamin Constant, a 1.119 km de Manaus, foi citado como exemplo na execução da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Amazonas. Nas fases iniciais, a Prefeitura vacina grupos prioritários, como: profissionais de saúde, indígenas e idosos acima de 70 anos (dando prioridade a hipertensos, diabéticos, acamados e com doenças respiratórias e renais).

“Estamos respeitando os grupos prioritários estabelecidos pelos órgãos competentes, considerando as particularidades do nosso município, onde sabemos que grande parte da população é indígena”, destacou o prefeito David Bemerguy.

Execução da campanha

A Justiça Federal determinou, no último sábado (23), transparência e controle judiciário da vacinação no Amazonas, após denúncias dos casos de “fura-filas”. De acordo com a decisão, os municípios devem fazer a divulgação da lista de vacinados diariamente pelo portal das prefeituras, além de enviar por e-mail à Justiça e órgãos de controle, sob pena de multa.

Nesta quinta (28), a Juíza Federal Jaiza Fraxe, responsável por deferir a determinação, fez uma série de esclarecimentos sobre a vacinação, através de publicação em rede social. A juíza ressaltou que a Justiça não interfere nas políticas públicas. “Foi deferida medida judicial determinando o máximo de transparência na campanha de vacinação contra COVID19, com a finalidade de evitar desvios, peculatos, venda de imunizantes e qualquer tipo de irregularidade)”.

Fraxe pontuou que a determinação é de que os municípios sigam o planejamento elaborado pelas autoridades e pesquisadores. A juíza citou o município de Benjamin Constant, além de Iranduba e Parintins, como exemplos na execução da campanha no Amazonas. De acordo com ela, são municípios que “estão realizando com êxito a vacinação, conforme os grupos planejados com toda a técnica pelo Ministério da Saúde”.

Fonte: Assessoria David Bemerguy