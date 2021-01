Liderados por Whindersson Nunes, artistas já arrecadaram 150 cilindros de oxigênio para Manaus

O colapso que vive a saúde de Manaus virou notícia mundial, com muitos famosos unindo forças para buscar uma solução para o estado, arrecadando verbas para a compras de cilindros de oxigênio para o estado. A mobilização começou com o ator e influencer Whindersson Nunes, que se comprometeu a destinar 10 cilindros de 50L para o estado.

Eu tenho um carinho especial por Manaus pq foi uma das primeiras cidades a me dar moral como artista, nunca me esqueço, me ajudou a ser o artista q eu sou hoje, mtas doações no pix pra materiais hospitalares, e temos um valor de 150 cilindros de 50L, amanhã atualizo pra vcs!

A movimentação surtiu efeito, com famosos como Simone (da dupla Simone e Simaria), Wesley Safadão, Richarlison (jogador da seleção Brasileira), o escritor Paulo Coelho, a cantora Marilia Mendonça, a artista Tata Werneck, dentre outros, mobilizando suas forças para o Amazonas.

De acordo com Whindersson Nunes, o dinheiro arrecadado, atualmente em R$340.817,80 – será destinado a empresas que forneçam o serviço, para que as mesmas forneçam os cilindros aos hospitais.

“Ninguém comprou cilindros, os artistas estão se comprometendo publicamente a ajudar com o valor dos cilindros, se mobilizando pra ajudar de alguma forma, mas a interpretação é difícil para alguns”, declarou o humorista, após críticas do Youtuber Felipe Neto.

Whindersson revelou que a movimentação é devido o carinho que tem pela capital amazonense. “Eu tenho um carinho especial por Manaus porque foi uma das primeiras cidades a me dar moral como artista, nunca me esqueço, me ajudou a ser o artista que eu sou hoje”, postou Nunes.

O cantor Gusttavo Lima garantiu a logística dos cilindros para a capital amazonense, solucionando um dos maiores problemas atualmente, com o translado necessário dos estados vizinhos para o Amazonas.

