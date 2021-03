Polícia Militar reforça ações de segurança em Tabatinga

A operação S.A.R (Saturação, Abordagem e Revista), do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), vem reforçando as ações de repressão ao crime no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros da capital). O comandante do Batalhão, Tenente-Coronel Eddie César, explicou que o trabalho vem sendo intensificado em horários e locais estratégicos.

“A operação tem funcionado dentro do horário da mancha criminal, onde os autores dos homicídios sempre usaram motos. Então nos concentramos nessas abordagens, revistas e saturação em todo o município. A maior parte das ocorrências aconteceu no fim do horário comercial, onde as pessoas estão retornando para as suas casas”, afirmou.

De acordo com o Tenente-Coronel, além de reforçar as ações policiais, o trabalho também é voltado ao cumprimento do decreto governamental com medidas de prevenção à Covid-19.

“A equipe policial tem aproveitado para adotar a fiscalização quanto ao decreto do governo. Estamos abordando pessoas, que estão em circulação pelas ruas em horário não permitido”, disse.

Apreensões e prisões – Em nove dias de operação, foi montada uma barreira policial em conjunto com o Instituto Municipal de Trânsito de Tabatinga. Sete motocicletas foram notificadas e encaminhadas ao parqueamento municipal para os procedimentos cabíveis.

Foram apreendidos oito pacotes médios de maconha e 14 trouxinhas do mesmo entorpecente. Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e um mandado de prisão em aberto foi cumprido.

A ação deve se estender por tempo indeterminado, com barreiras de fiscalização e incursões em regiões vermelhas para apurar denúncias. O telefone “Linha Direta” do 8º BPM de Tabatinga é o (97) 98411-9447, que funciona com aplicativo Whatsapp.

Fonte: TEN CEL EDDIE CÉSAR Comandante do 8° Batalhão da Polícia Militar em Tabatinga.

(92) 984068569

LINHA DIRETA (97)984119447