A Prefeitura de Benjamin Constant continua avançando na campanha de vacinação. A partir desta segunda-feira (29), equipes da Secretaria de Saúde do município, que integram o Plano Nacional de Imunização (PNI), visitam as comunidades rurais não aldeadas para aplicar as doses da vacina contra a Covid-19 na população ribeirinha acima de 18 anos.

A campanha iniciou pela comunidade Prosperidade 2 e a meta é levar as doses da esperança a todas as 32 comunidades rurais. A previsão é concluir a imunização em dez dias.

Fonte: Secom BC