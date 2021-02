Prefeitura de Tabatinga deu início à Atividade de Promoção e Prevenção a Saúde Pulmonar

A Secretaria Municipal de Educação através da Coordenação de Acompanhamento Multidisciplinar (Cuidando de Quem Cuida da Educação), deu início nesta manhã 22/02/2021, nas coordenações da SEMED, a Atividade de Promoção e Prevenção a Saúde Pulmonar, com exercícios respiratórios associados aos movimentos fisiológicos do corpo, exercícios de inspiração profunda, expiração profunda, exercícios de inspiração, expiração com compressão da caixa torácica. Todos com a finalidade de fortalecer os pulmões, promover oxigenação do corpo, melhorar sintomas de ansiedade e insônia que vem acometendo muitos pessoas vítimas do SARS-CoV-2.

Fonte: Prefeitura de Tabatinga