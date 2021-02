Prefeitura de Tabatinga lança Ação Serenata Solidária

A Prefeitura Municipal de Tabatinga junto à Secretaria Municipal de Educação através da Coordenação de Acompanhamento Multidisciplinar (Cuidando de Quem Cuida da Educação) com apoio do Gerente de Manutenção Delgado, deu início na manhã do dia 06/02/2021 a Ação Serenata Solidaria, que busca levar apoio aos servidores da rede municipal de educação e seus familiares com mensagens motivacionais e musicoterapia através de carro volante

Fonte e Fotos: Prefeitura Municipal de Tabatinga