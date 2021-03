Prefeitura inicia nova etapa da vacinação em Manaus

A Prefeitura de Manaus anunciou nesta terça-feira (9) uma nova etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19. A partir desta quarta-feira (10) inicia o atendimento escalonado de idosos de 60 a 64 anos, sendo que a vacinação das pessoas de 60 a 62 anos (com e sem comorbidades), será definida após avaliação de resultados.

Conforme cronograma da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), nesta quarta-feira (10) serão vacinadas pessoas de 64 anos com comorbidades, e na quinta-feira (11) a população geral de 64 anos. A vacinação segue na sexta-feira (12) com idosos de 63 anos com comorbidades, e no sábado (13), da população geral de 63. A próxima segunda (15) e terça-feira (16) serão destinadas ao atendimento das pessoas de 63 a 64 anos que não puderam comparecer aos postos de vacinação.

Segundo a secretária interina de saúde do município, Aline Rosa Martins, a continuidade da campanha de vacinação para a faixa etária de 60 a 62 anos, será planejada conforme avaliação dos resultados alcançados. “Obedecendo sempre a ordem descescente de idade e a priorização dos que têm comorbidades”, afirmou a secretária interina.

A Prefeitura de Manaus disponibiliza o site Imuniza Manaus para cadastro e agendamento, pelo imuniza.manaus.am.gov.br. Quem tiver realizado o cadastro deve ficar atendo ao horário de agendamento a fim de evitar aglomerações nos postos. O cadastro não é obrigatório, mas é um facilitador para agilizar e organizar os atendimentos por horários. Para ser vacinado, o idoso precisa ir ao posto de vacinação mais próximo e apresentar documento de identificação original com foto e CPF.

Postos de Vacinação abertos de 9h às 16h.

Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/amazonas/prefeitura-de-manaus-anuncia-vacinacao-em-idosos-de-60-anos-a-64-anos/