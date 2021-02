Prefeitura de Benjamin Constant lança edital para Processo Seletivo da SEMED

A Prefeitura Municipal de Benjamin Constant/AM, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, lança nesta quinta-feira (25.02), o edital do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2021 para provimento no cargo de professor.



Ao todo são 172 vagas distribuídas entre as zonas: urbana, rural e rural indígena. O edital de abertura do PSS está disponível no site oficial da SEMED.



Saiba mais em: http://semedbjc.am.gov.br/

