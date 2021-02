Prefeitura Municipal de Tabatinga é contemplada com 04 médicos para atuarem no Programa Mais Médicos do Ministério da Saúde

Nesta sexta-feira, 19/02/21, o vice-prefeito Plínio Cruz recebeu em Tabatinga, os profissionais do Programa Mais Médicos que atuarão na Atenção Básica à Saúde, fortalecendo o primeiro nível de cuidado no enfrentamento da emergência em saúde pública provocada pela pandemia do coronavírus, reforçando e garantindo mais atendimento a população do município.

Os médicos serão alocados para as seguintes Unidades Básicas de Saúde: UBS Ibirapuera, UBS Dr. Cleubi e UBS Vila Verde.

Além de Tabatinga, outros 13 municípios do interior do Estado estão sendo beneficiados com a chegada desse novo grupo de médicos: Benjamin Constant, Boa Vista do Ramos, Canutama, Carauari, Codajás, Eirunepé, Envira, Iranduba, Japurá, Maués, São Paulo de Olivença, Tapauá e Urucurituba.





Fonte: SECOM PMT