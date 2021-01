Primeiras doses da vacina chegam a Tabatinga

É com muita alegria e esperança que anunciamos que as primeiras doses da vacina já se encontram em solo tabatinguense.

Na primeira fase, 13.110 pessoas deverão ser imunizadas: trabalhadores da saúde, pessoas a partir de 60 anos, pessoas com comorbidades, professores, indígenas, e profissionais das forças de segurança e salvamento e serviços essenciais, além de funcionários do sistema prisional.

É preciso reforçar que mesmo com a vacina, a população não deve relaxar os cuidados para a prevenção do Covid-19 e seguir todas as medidas do Decreto n° 037.

Fotos: SECOM PMT