Primeiro dia do Enem em Tabatinga tem movimento tranquilo

Neste primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a movimentação em Tabatinga é bem tranquila no início da tarde desta terça-feira, 23. Na Escola Estadual Pedro Teixeira, localizado no centro da cidade, o movimento começou desde cedo. Por volta das 09h20, candidatos já esperavam pela abertura dos portões.

O Início das provas começou as 11h30, horário local. No entanto, é bom lembrar que o horário de fechamento dos portões ocorreu às 11h, e os candidatos que chegaram após este horário não puderam fazer o exame.

Neste domingo, o participante tem 5h30 para responder 90 questões de múltipla escolha da área de linguagens e humanas, além da redação.

Nesta quarta-feira será a vez das provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Por: Portal Tabatinga