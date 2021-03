Protocolo define cuidados para a volta às aulas da rede municipal

O prefeito Saul participou na tarde desta segunda-feira, 29/03/21, de uma reunião no auditório do Botinho, com autoridades envolvendo os órgãos da saúde e segurança do município como SEMSA, UPA, HGUTH, DSEI e FUNAI, para tratar de assuntos referente ao ano letivo e sobre o início das aulas presenciais.

A reunião foi conduzida pelo prefeito Saul, vice-prefeito Plínio Cruz e secretário de Educação Decla onde foi debatido situações no intuito de verificar junto às autoridades presentes, o parecer de cada uma delas sobre o reinício das aulas. Foi apresentado o protocolo de planejamento para o reinício das aulas, onde consta orientações gerais sobre as medidas protetivas para assegurar um acolhimento seguro aos alunos, professores, servidores, administrativos e demais integrantes da comunidade escolar.

Diante do exposto, as autoridades emitiram seus pareceres favoráveis, onde ainda será definido a data para o início das aulas.















Fonte: Secom PMT