Quem descumprir ‘toque de recolher’ no AM será detido pela polícia

Em atendimento ao toque de recolher, determinado pelo governador do estado, Wilson Lima, as forças de segurança pública do Amazonas estarão nas ruas pelos próximos dez dias para fazer cumprir a medida. A operação ocorrerá em todos os municípios do Estado.

Para reforçar as ações, o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, determinou o retorno imediato de todos os servidores que estão de férias e a suspensão das férias programadas.

“Estamos decretando o fechamento de todas as atividades e circulação de pessoas entre 19h e 6h, exceto atividades e transporte de produtos essenciais à vida”, afirmou o governador nesta quinta-feira (14).

Permissões

O decreto institui a restrição da circulação em espaços e vias públicas, “ressalvados os casos de extrema necessidade” que envolvam o transporte de produtos essenciais à vida como alimentos, medicamentos e insumos médicos, delivery de produtos farmacológicos, pessoas que vão prestar assistência a doentes, idosos, crianças e pessoas com deficiência.

Também estarão autorizados deslocamento pra unidades de saúde para atendimento emergencial, de profissionais de imprensa, de agentes públicos da saúde ou de interesse público, deslocamento para cumprir intimação judicial ou administrativa, ou ainda deslocamentos por motivos de força maior, que deverão ser devidamente justificados durante a abordagem policial.

Flagrante

No período do toque de recolher, quem for flagrado nas ruas em descumprimento ao decreto será detido e conduzido à central de flagrantes.

A fiscalização será feita pela Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária Estadual, juntamente com as Guardas Municipais e as Vigilâncias Sanitárias Municipais.,

Fonte: D24am