Reunião de autoridades de Tabatinga e Letícia, sobre segurança na fronteira colombiano-brasileira, com a participação do fiscal nacional geral, Dr. Francisco Barbosa Delgado

O Consulado da Colômbia em Tabatinga e a Procuradoria Geral da Nação coordenaram conjuntamente no dia 10 de janeiro de 2021, para desenvolver ações conjuntas para conter os fenômenos de ilegalidade que ocorrem na área fronteira colombiano-brasileira: como narcotráfico, microtráfico, homicídios, roubos e tráfico de pessoas, entre outros.

A reunião realizada na cidade de Letícia foi presidida pelo Procurador-Geral da Nação, Dr. FRANCISCO BARBOSA DELGADO e contou com a participação do Cônsul da Colômbia em Tabatinga, JUAN CARLOS CARRILLO SALTAREN, o Governador do Amazonas JESUS ​​GALDINO CEDEÑO, a Procuradora Geral Adjunta da Nação Dra. MARTHA YANETH MANCERA, Vice-prefeito de Tabatinga PLINIO SOUZA DA CRUZ, Coronel JORGE RODRIGUEZ CASTELLANOS, Comandante do Departamento de Polícia do Amazonas e Vice-Cônsul da Colômbia em Tabatinga Ing.

O encontro também visa facilitar a ação das autoridades de ambos os países, no sentido de estabelecer acordos que permitam a implementação de protocolos operacionais conjuntos, levando a uma maior eficácia no combate ao crime organizado e outros crimes dele derivados.

Entre outras autoridades, a participação do Brasil do Tenente Coronel ROBSON CALDEIRA DE MORAES, Comandante de Fronteira do Exército Brasileiro | 8º Batalhão do BIS Solimões; o Capitão da Fragata FABIO MAGNAGO, Comandante da Capitania do Porto Fluvial de Tabatinga, da Marinha do Brasil; Tenente Coronel EDDIE CESAR, Comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar do Alto Solimões; Dra. MARY ANN MENDES TROVAO, Delegada da Polícia Civil de Tabatinga; Sra. FRANCISCA BARBOSA DE SOUZA, Conselheira Tutelar de Tabatinga e Bruno de Oliveira Delegado da Polícia Federal de Tabatinga. Pela Colômbia, a participação do Dr. JERÓNIMO RINCÓN RODRIGUEZ, Comissário da Família de Letícia; Dra. LUISA FERNANDA OBANDO, Delegada de Segurança Cidadã da Procuradoria Geral da República; Coronel JUAN CARLOS ARISTIZÁBAL 26ª Brigada Comandante da Selva; Capitão Fragata JUAN CAMILO OCAÑA Comandante da Guarda Costeira da Amazônia; Tenente Coronel Martin M Carlos, Comandante Biter 26 da Brigada de Selva 26; Tenente Comandante JUAN CARLOS CHACON Segundo Comandante da Guarda Costeira da Amazônia.