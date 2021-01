Tabatinga ganha Usina de Oxigênio que será instalada para atender a UPA e maternidade

Nesta quarta-feira, 27/01/21, o prefeito Saul Nunes Bemerguy, o vice prefeito Plínio Cruz, juntamente com a secretária de Saúde municipal Ana Neta, o diretor da Unidade Hospitalar de Tabatinga (UPA) Dr. Douglas Moura e o superintendente da Infraero Sr. Edinelson, estiveram no Aeroporto Internacional de Tabatinga para receber a Usina de Oxigênio que será instalada na UPA.

“Essa usina tem a capacidade de atender 100% da demanda da UHT (UPA) e ainda abastecer os cilindros de reserva e auxiliar na demanda dos municípios vizinhos” falou o vice prefeito Plínio Cruz.

A previsão é que a mesma esteja em pleno funcionamento a partir do dia 03 de fevereiro. A aquisição é fruto de uma doação do Hospital Sírio Libanês ao Governo do Estado do Amazonas.

Fonte: Secom PMT