Tabatinga inicia vacinação contra a COVID-19

O prefeito Saul e o vice-prefeito Plínio Cruz deram início na tarde desta terça-feira 19/01/21, na UBS do bairro Vila Paraíso, a Campanha de Vacinação contra o novo coronavírus em Tabatinga.

O primeiro profissional de saúde em receber a vacina na sede do município foi o Dr. Charles Bezerra que trabalha na rede municipal de saúde.

Seguindo o protocolo da 1ª etapa do Ministério da Saúde, foi vacinado o Sr. Francisco Ferreira (aniversariante do dia) de 78 anos, seguido do Sr. José Gregório da Silva de 87 Anos.

Na comunidade do Umariaçú I, a 1° indígena a ser vacinada foi a Srª Isabel Mariano de 75 anos.

“Este é um dia histórico para Tabatinga e todo o Brasil pois essa vacina era muito aguardada para que pudéssemos combater de forma efetiva esse vírus. A esperança de dias melhores voltou ao nosso município” falou o prefeito Saul emocionado.

Na primeira fase, 13.110 pessoas deverão ser imunizados: indígenas (vivendo em terras indígenas), trabalhadores da saúde, pessoas de 80 anos ou mais, pessoas de 75 a 79 anos, pessoas com 60 anos anos ou mais institucionalizadas e assim sucessivamente seguindo a ordem prioritária.

É preciso reforçar que mesmo com a vacina, a população não deve relaxar os cuidados para a prevenção do Covid-19 e seguir todas as medidas do Decreto n° 037.

