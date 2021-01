A Força Aérea Brasileira desembarcou hoje (20/01) à 1:00 hora da manhã, 80 cilindros com oxigênio, no total de 6 toneladas, enviados pelo Ministério da Saúde, através da FAB, para o município de Tabatinga.

A equipe do aeroporto não mediu esforços, independente de horário para dar total apoio a população tabatinguense.

Queremos parabenizar a todos os envolvidos.

Fonte e Fotos: Jardel Oliveira