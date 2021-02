Tabatinga já registra 8.009 vacinados contra o Covid-19

Tabatinga é o 2° município com maior número de vacinados no Estado do Amazonas.

Iniciada em 19 de janeiro, a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Tabatinga já imunizou 8.009 pessoas, colocando o município em segundo lugar no ranking de vacinação no estado do Amazonas. Os números, disponibilizados no gráfico ‘Vacinômetro’ da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), representam 50,7% do total de grupos prioritários que devem receber as doses da vacina no município.

No Amazonas 250.085 dose da vacina contra a Covid-19, já foram aplicadas.

Acompanhe o andamento da vacinação pelo site da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS):

http://www.fvs.am.gov.br/indicadorSalaSituacao_view/75/2