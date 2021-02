Termina nesta quarta-feira prazo de matrícula da 2ª chamada do Prouni

Termina nesta quarta-feira (24), o prazo de matrícula dos candidatos pré-selecionados na segunda chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) para o primeiro semestre deste ano.

O cronograma do Prouni e a lista dos selecionados podem ser acessados no site do programa.

Lista de espera

Aqueles que não foram selecionados às primeiras chamadas podem ter a oportunidade a partir da lista de espera. Para estar na lista, o estudante deve entrar no site do Prouni nos dias 1º e 2 de março e manifestar seu interesse.

Os resultados da lista de espera sairão no próximo dia 5 de março, e as matrículas poderão ser feitas entre 8 e 12 de março.

Fonte: D24am