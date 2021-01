Todos Pela Vida: Prefeitura de Tabatinga apresenta plano de combate à pandemia COVID-19

A Prefeitura de Tabatinga apresentou, na manhã desta segunda-feira (18/01), o plano inicial de enfrentamento à COVID-19 na cidade (segunda onda).

O anúncio foi feito após inúmeras reuniões do prefeito Saul Bemerguy com integrantes do secretariado municipal, Ministério Público do Estado, Polícia Militar, Policia Civil, Corpo de Bombeiros.

O Plano de Ação resulta de um grande esforço de concepção, mobilização e execução desenvolvido pelas entidades que atuam na área da saúde e órgão de apoio. Uma vez que a pandemia não é problema exclusivo do setor de saúde, e sim de todos os setores de governo, bem como de todas as esferas da sociedade.

De acordo com o plano, serão executadas 03 linhas de ações paralelas com o objetivo de promover os protocolos de prevenção da COVID-19, além de fiscalizar o cumprimento do Decreto Municipal n° 037 de 14 de janeiro de 2021.

Entre as ações planejadas, estão o controle de oxigênio para atender a demanda do município, a vacinação da população, a abertura de novos leitos de internação e aquisição de insumos e materiais hospitalares.

Oxigênio

Durante a coletiva de imprensa para apresentação do plano de ação, o prefeito Saul mencionou que em reunião com o Diretor da Upa Dr. Douglas Gomes Moura, foi informado que a Unidade possui oxigênio suficiente para atender a demanda, que caso seja necessário, a Prefeitura autorizada através do Ministério Público Federal e Estadual, poderá fazer compra em caráter emergencial na cidade de Leticia-Colômbia.

De acordo com o Prefeito Saul, o município de Tabatinga receberá 115 cilindros de oxigênio enviados pelo Governo do Estado, sendo que hoje (18/01) chegarão metade dos cilindros, de voo, e a outra metade na quarta-feira (20/01) de lancha.

Vacinação

O prefeito frisou que, em relação à vacinação, o município deverá receber ainda essa semana a vacina que será aplicada nos grupos prioritários.

E o prefeito garantiu que o município de Tabatinga está preparado para iniciar a vacinação.

Na primeira fase, 13.110 pessoas deverão ser imunizados: indígenas (vivendo em terras indígenas), trabalhadores da saúde, pessoas de 80 anos ou mais, pessoas de 75 a 79 anos, pessoas com 60 anos anos ou mais institucionalizadas e assim sucessivamente seguindo a ordem prioritária.

O prefeito reforça que mesmo com a vacina, a população não deve relaxar os cuidados para a prevenção da COVID-19.

– Uso de máscaras

– Higienização das mãos

– Distanciamento Social

Fake News

O prefeito Saul pediu que a população procure os meios confiáveis para obter informações, tendo em vista que hoje no município circulam nas redes sociais muitas informações errôneas a respeito do COVID-19 e como a prefeitura tem lidado com essa segunda onda do vírus.

A Prefeitura de Tabatinga, vem trabalhando de forma articulada e em conjuntos com os demais órgãos competentes para que a saúde pública do município não entre em colapso.

Mas para que essa ação obtenha êxito, a população deve ajudar seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde.

Por: Portal Tabatinga