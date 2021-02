Transferências de alunos da rede pública do AM começa nesta segunda-feira (15)

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto e a Secretaria Municipal de Educação (Semed-Manaus) iniciam, nesta segunda-feira (15/02), o período de transferência de alunos das redes públicas do Amazonas. Nos dias 15 e 16 de fevereiro, será a vez dos alunos com deficiência solicitarem a transferência.

As solicitações podem ser feitas pelo Portal de Matrículas, no link www.matriculas.am.gov.br, ou pela Central de Atendimento de Matrículas, por meio do telefone 0800 434-4040. As secretarias reforçam que, em razão do avanço da pandemia da Covid-19 no estado, nenhuma unidade de ensino está realizando atendimento presencial.

No período de 17 a 19 de fevereiro, o procedimento estará aberto para os demais estudantes, o que inclui aqueles que cursarão a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os pais ou responsáveis, cujos filhos possuem a documentação completa e com acesso à internet, deverão realizar a transferência por meio do Portal de Matrículas, que funcionará 24h. E aqueles que estão com a documentação incompleta, sem documentação ou dificuldades de conectividade, devem procurar a Central de Atendimento de Matrículas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

“A transferência seguirá os mesmos moldes das matrículas para novos alunos, pelo site e pela Central de Atendimento de Matrículas. É importante que os pais ou responsáveis estejam atentos a esses dois períodos de atendimento, para que não percam nenhum dos prazos”, alertou Irlanda Araújo, gerente de matrículas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

A gerente de Matrículas da Semed, Darlene Liberato, reforça que ambas secretarias se colocam à inteira disposição dos pais que precisam transferir seus filhos.

“Vamos fazer transferência para alunos com alguma deficiência nos dias 15 e 16. Os pais podem verificar as vagas pelo site ou pelo 0800 que está a inteira disposição para atendimento dos pais. Na segunda-feira, 15, começam as transferências para o pai que deseja, por algum motivo, mudar o aluno de escola. A Semed se põe à disposição para realizar esse atendimento”, finaliza.

Assim como ocorreu no período de matrículas de novos estudantes, as vagas para transferência estarão abertas conforme disponibilidade das escolas. Caso a unidade não apareça como opção no site, é porque ela não possui vagas abertas.

Central de Atendimento

Ao ligar para a Central, o pai ou responsável irá ouvir uma mensagem gravada, alertando-o de que a ligação será retornada (callback). A ideia deste procedimento é que não sejam criadas filas e, consequentemente, o solicitante não espere tanto tempo para ser atendido pela equipe da secretaria.

No retorno da ligação, o pai ou responsável deverá passar as informações do filho, para que o atendente realize a transferência para a escola desejada. Caso não haja vaga na unidade, ele será alertado e deverá optar por outra escola. A Central de Atendimento de Matrículas também estará aberta, para tirar dúvidas acerca de quaisquer tópicos relacionados ao calendário de matrículas.

