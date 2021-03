UBS Alcino Castelo Branco é reinaugurada em Benjamin Constant

Na tarde de terça feira, 9 de março, aconteceu a reinauguração da UBS Alcino Castelo Branco, em Benjamin Constant – AM. O evento contou com a presença do prefeito David Bemerguy e do secretário de Saúde Leusoney Farias. A UBS foi totalmente revitalizada, com reformas na estrutura, telhado, pintura, climatização, melhorias na segurança, novos equipamentos e mobiliário. Agora, a unidade passará a oferecer também atendimento odontológico e Ultrassonografia. A UBS tem papel estratégico na atenção básica no município, pois está na região central, que concentra o comércio e a circulação de pessoas. A Unidade também atenderá parte dos bairros Coimbra e Colônia. Em função da pandemia, a cerimônia foi breve, restrita aos servidores da unidade e obedecendo todas as normas de segurança e distanciamento.

Deixe Sua Curtida Curtir Amei Haha Uauu Triste Grrr