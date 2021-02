UEA lança auxílio emergencial de R$ 400 para alunos de baixa renda

Fortalecendo as ações sociais para diminuir os impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lançará nesta semana, o Auxílio Socioeconômico Emergencial para alunos que, neste momento, estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O benefício é destinado aos alunos regularmente matriculados, em cursos de graduação e pós-graduação Stricto Sensu da UEA, que comprovem vulnerabilidade socioeconômica, agravada por situações emergenciais, inesperadas e momentâneas, as quais coloquem em risco a permanência e a conclusão do curso.

Inicialmente, o apoio financeiro de R$ 400, será concedido para 300 alunos da capital e do interior do Amazonas, durante três meses.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, no portal da UEA (www.uea.edu.br), na categoria Seleção e Concursos/Assuntos Comunitários. Para validar o processo, os candidatos devem preencher o Questionário Socioeconômico (online) e Enviar a Documentação Comprobatória.

Todos os candidatos do Auxílio Socioeconômico Emergencial da UEA deverão comprovar renda familiar bruta mensal, per capita, de até um salário mínimo e meio, e estarem regularmente matriculados em, pelo menos, uma disciplina no período letivo 2020/2. Vale destacar que o benefício será concedido, preferencialmente, aos alunos que não recebem nenhum tipo de bolsa ou auxílio estudantil.

“Tempos muito difíceis requerem sensibilidade e atenção aos mais vulneráveis. A nossa Universidade segue atenta aos tempos e se coloca à serviço para diminuir, ainda que temporariamente, as desigualdades”, destacou o Reitor da UEA, Cleinaldo Costa.

Mais informações sobre o benefício podem ser obtidas pelo contato (92) 3214-5772, ou pela página oficial da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX/UEA), no Instagram.

Fonte:deamazonia.com.br